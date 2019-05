Valor do dólar nas casas de câmbio de Fortaleza chega a R$ 4,32

A moeda norte-americana tem apresentado sucessivas altas diante do nervosismo do mercado financeiro. O valor do dólar nas casas de câmbio de Fortaleza pode chegar a R$ 4,32, conforme pesquisa direta feita pela reportagem. O menor valor encontrado foi de R$ 4,19 - 3,1% menor que o preço máximo.

Ainda de acordo com a pesquisa, ao longo da semana o dólar estava sendo comercializado a preços que variavam de R$ 4,18 a R$ 4,20.

Para Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), a instabilidade política e econômica, em especial previdenciária, causa insegurança em empresas e investidores, fator que contribui para o aumento da cotação do dólar.

Na última quinta-feira (16), o dólar comercial fechou o pregão acima dos R$ 4,00 pela primeira vez em quase oito meses, vendido a R$ 4,037 - alta de 1,01% em relação ao pregão anterior. A última vez em que a moeda tinha fechado acima de R$ 4 foi em 1º de outubro (R$ 4,018), dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais.

Domingos explica que a alta do dólar afeta diretamente os consumidores pois traz impactos para os setores de importação e de matérias primas. "A gente precisa fazer uma reflexão sobre o custo de vida e o que eu devo fazer, como consumidor, para administrar meu orçamento. É necessário reduzir gastos para evitar um desequilíbrio financeiro e fugir da inadimplência", afirma.

A perspectiva é de que, nos próximos dias, o mercado se mantenha estável mas o especialista garante: a tendência é de que o valor da moeda volte a cair. "Eu tenho convicção que isso é um momento e que a situação vai ser revertida. A gente não pode se apavorar", assegura Domingos.