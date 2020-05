Vale-gás de cozinha: prefeituras começam a dar cupons; confira se você está entre os beneficiados

As prefeituras cearenses começam a distribuir para a população os cupons referentes ao vale-gás de cozinha. Na última semana, o Governo do Estado efetuou o repasse do primeiro lote de cupons aos municípios, que ficam responsáveis pela entrega aos beneficiários. O segundo lote deve ser entregue também em maio, enquanto o terceiro deve ser entregue em junho deste ano.

Em Fortaleza, a distribuição começa hoje (18) para cerca de 11 mil famílias. De todos os municípios com habitantes beneficiados, a Capital cearense tem a maior quantidade de pessoas que vão receber o cupom (34.641). Em seguida aparecem Itapipoca (6.826) e Caucaia (5.594).

Marcelo Nogueira, titular da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) da Prefeitura de Fortaleza explica que as famílias beneficiadas estão sendo contatadas por meio de ligação ou mensagem SMS com informações sobre o resgate do benefício. O local de distribuição dos cupons será escolhido de acordo com a região de moradia do beneficiado.

"A pessoa vai receber o direcionamento por telefone para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência, exatamente para que essa pessoa evite grandes deslocamentos e também evite aglomerações", detalha Nogueira.

De acordo com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), cada município faz o seu próprio calendário de distribuição.

Quem tem direito?

Em todo o Ceará serão 245.966 vales distribuídos. A ação do Governo do Estado visa reduzir os impactos da crise provocada pelo novo coronavírus entre os cearenses. Terão direito os beneficiários do Cartão Mais Infância Ceará, do Bolsa Família (com renda “per capita” igual ou inferior a R$ 89,34) e cearenses que possuam jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no Programa Superação.

Para acessar a lista completa com nome de cada um dos beneficiários e em qual lote devem receber clique aqui.