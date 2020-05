Vale-gás de cozinha: governo entrega 64 mil cupons a 123 municípios em primeiro dia de distribuição

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou que mais de 64 mil vales-gás foram entregues aos gestores municipais no Estado. A segunda-feira (11) marcou o primeiro dia de distribuição do benefício. A informação foi publicada no Twitter oficial do chefe do executivo estadual.

Ao todo, o Governo deverá distribuir 245 mil vales à população cearense. Essa foi uma das medidas anunciadas pelo Estado para dar suporte à população "mais vulnerável" durante a pandemia do novo coronavírus.

Confira o calendário previsto para a entrega às prefeituras:

Primeiro Lote (82.006 vales): Previsão para 11 de maio de 2020;

Segundo Lote (81.981 vales): Previsão de entrega em maio de 2020;

Terceiro Lote (81.979 vales): Previsão de entrega em junho de 2020.



"Essa é mais uma das medidas do Governo do Ceará para minimizar os efeitos do coronavírus à população mais carente do estado", disse Camilo.

Quem tem direito?

Terão direito os beneficiários do Cartão Mais Infância Ceará, do Bolsa Família (com renda “per capita” igual ou inferior a R$ 89,34) e cearenses que possuam jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no Programa Superação.

Para acessar a lista completa com nome de cada um dos beneficiários e em qual lote devem receber clique aqui.