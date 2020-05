Vale-gás de cozinha: Estado distribui mais de 80 mil cupons às prefeituras nesta semana

O segundo lote do vale-gás de cozinha já está sendo distribuindo às prefeituras pelo Governo do Ceará. As sedes municipais serão responsáveis por repassar o benefício aos habitantes selecionados. Nesta etapa, serão entregues 81.981 vales. Ao todo, o Governo deverá distribuir 245 mil vales à população cearense.

Essa foi uma das medidas anunciadas pelo Estado para dar suporte à população "mais vulnerável" durante a pandemia do novo coronavírus.

A distribuição dos cupons pelas prefeituras acontecerá a partir de termo de compromisso previamente assinado com o Governo do Estado. Cada vale-gás dá direito a uma recarga de um botijão de 13 quilos, ou seja, o beneficiário precisa possuir o botijão.

Coube ao Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) a identificação das famílias beneficiadas.

O terceiro lote tem previsão de entrega para junho, com 81.979 vales.

Quem tem direito?

Terão direito os beneficiários do Cartão Mais Infância Ceará, do Bolsa Família (com renda “per capita” igual ou inferior a R$ 89,34) e cearenses que possuam jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no Programa Superação.

Para acessar a lista completa com nome de cada um dos beneficiários e em qual lote devem receber clique aqui.