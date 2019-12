Usinas solares vão abrir 900 empregos nos municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte

Cerca de 900 empregos diretos devem ser abertos na zona rural dos municípios de Limoeiro do Norte e de Tabuleiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, com a construção do Complexo Solar Fotovoltaico Alex.

A instalação da empresa, foi anunciada nessa quinta-feira (12), na reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) que aprovou o estudo e o relatório de impacto ambiental da empreendedora. A aprovação do colegiado é condição para a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) emitir a licença de instalação ao interessado.

Segundo o projeto, o complexo fotovoltaico será composto por nove usinas que somam a potência nominal de 278 megawatts de energia elétrica. As usinas serão instaladas numa área de 908 hectares desabitada, sem o registro de áreas de preservação permanente ou de patrimônio arqueológico.

Obras

As obras estão previstas para começar em junho de 2020. Outros 3,6 mil empregos serão impactados indiretamente, nesta fase. No período de operação, o complexo abrirá 40 vagas de trabalho. Este foi o sexto projeto de energia limpa aprovado, neste ano, pelo Coema.

O secretário do Meio Ambiente do Estado e presidente do Coema, Artur Bruno, considera a iniciativa importante e destacou a estratégia do Governo do Ceará de ampliar a geração de renda no interior.