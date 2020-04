Uma semana após início de liberação de auxílio emergencial, filas diminuem na Receita em Fortaleza

Uma semana após o início da liberação do auxílio emergencial do governo federal a trabalhadores informais, a movimentação na agência da Receita Federal, no bairro Aldeota, em Fortaleza registrou uma pequena fila para regularização do CPF na manhã desta sexta-feira (17). O auxílio de R$ 600 é destinado para brasileiros de baixa renda que estão prejudicados por conta da pandemia do novo coronavírus.

O autônomo Antônio Wilson foi o primeiro a chegar à sede da Receita Federal. Wilson chegou por volta das 19h de quinta. No local, segundo ele, achou estranho quando percebeu que tinha pouca gente. “Cheguei muito cedo. No início da semana cheguei e não consegui ser atendido. Então, ontem [quinta-feira] tive que vir bem mais cedo e achei estranho. Bem pouca gente. Acho que é por conta da dúvida do CPF. Não quis arriscar e tive que vim para cá e conferir”, afirmou.

> Governo Federal libera saque de R$ 1.045 do FGTS por trabalhador a partir de 15 de junho

> Caixa lança site de cadastro para recebimento do Auxílio Emergencial

> População mais vulnerável não poderá sacar imediatamente auxílio de R$ 600

> Calendário de saques, inscrições e condições: veja o que já se sabe sobre o auxílio emergencial

> INSS libera envio de atestado de auxílio-doença e antecipa pagamento de R$ 1.045

Regularização em casa

O autônomo explica que tentou fazer a regularização pelo site da Caixa Econômica, mas o sistema sempre apresentava um erro. “Quando eu tento acessar os meus dados eles não batem com os dados da receita. E aí vim tirar essa dúvida para saber o que está acontecendo”, afirmou.

Wilson disse que faz três anos que eu saiu do último emprego com carteira assinada e passou a trabalhar como autônomo. Ele trabalha como manutenção geral. “Passei então a trabalhar por conta própria devido à dificuldade de arranjar emprego. As propostas também não valeram a pena”, explicou.

Quarentena

Mesmo com as dificuldades de passar muito tempo em casa por causa do decreto de isolamento, Wilson é a favor do isolamento. “Aperta no bolso de ficar tanto tempo parado. Isso complica um pouco, mas sou a favor do isolamento social, pois se não fosse isso nossa situação estaria bem pior. O número de mortes poderia ser maior”.

Novo Calendário

14 a 17 de abril: Neste período receberão o auxílio as pessoas que estão no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e não tem conta nos bancos.

Dia 14 de abril: Nascidos em janeiro

Dia 15 de abril: Nascidos em fevereiro, março e abril

Dia 16 de abril: Nascidos em maio, junho, julho e agosto

Dia 17 de abril: Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro



Os últimos dez dias úteis de abril: Esse período é destinado aos beneficiários do Bolsa família, conforme o cronograma já previsto. Os últimos cinco dias úteis de abril: Neste período, o dinheiro estará disponível para os trabalhadores informais que não possuem inscrição no Cadastro Único e nem no Bolsa Família.