Uber Works: conheça o novo aplicativo da empresa; veja regras

Após mais de um ano em teste sigiloso, a Uber resolveu apostar em uma nova plataforma. A empresa anunciou o Uber Works neste mês, disponível inicialmente apenas em Chicago, nos Estados Unidos. Por ora, não há previsão para o lançamento em outras cidades ou países, como o Brasil.

"Por enquanto, não. Essa mesma metodologia de testes de ferramentas novas a gente também usa para lançar novos negócios nos países. Quando a gente fala de Brasil, o que temos hoje já presente no País é o aplicativo de mobilidade, o Uber Eats e o lançamento dos patinetes, no Uber Jump, que chega até o final deste ano", pontua Cláudia Woods, diretora geral da Uber no Brasil.

O Uber Works será comandado por Andrey Liscovich, o qual não quis entrar em detalhes quantos funcionários a plataforma terá, mas ele afirmou: "nós planejamos crescer rapidamente".

De acordo com ele, esse novo formato veio para abrir o aplicativo para pessoas que querem ganhar dinheiro, mas não têm carro. É uma maneira também de ajudar trabalhadores que querem ser freelancer ou ter uma atividade remunerada em seu tempo livre. E para as empresas, é uma ferramenta que espera facilitar encontrar pessoas para turnos de trabalho ou para vagas temporárias.

Inscrição

O cadastro exige dados desde os documentos pessoais a preferências de turno e trabalho dos usuários. É possível ainda informar o salário desejado, habilidades pessoais e outras características do currículo. Entre as regras de conduta estipuladas, a conta não deve ser compartilhada e é preciso ter mais de 18 anos para se candidatar a um trabalho no aplicativo.

Uma vez aprovado, é possível explorar as opções oferecidas no aplicativo e aplicar para uma vaga. O pagamento é feito no próprio app.

Quando acordado o encontro entre as duas partes, o aplicativo informa a hora de chegada, saída e até informação sobre o que vestir. O aplicativo é usado como um relógio de ponto, então é possível revisar o horário do trabalho antes de enviar para pagamento. O empregador tem acesso a esses dados como uma espécie de ponto de controle virtual, registrando assim a rotina de trabalho do profissional.

Das penalidades, os empregadores que acumulares seis pontos, em um período de 30 dias, perdem o acesso ao aplicativo por uma semana.

Se por acaso somar 10 pontos nesse mesmo intervalo, será expulso permanentemente da plataforma. A saída definitiva também se dará caso haja duas ocasiões de não comparecimento ao trabalho em um período de 12 meses. As punições previstas são:

2 pontos por cada 15 minutos de atraso

2 pontos por cancelar de 2 a 24 horas antes do turno começar

3 pontos por cancelar de 30 minutos a 2 horas antes do turno começar

4 pontos por ser mandado cedo para casa devido a mal comportamento ou por problemas no uniforme

6 pontos por cancelar em menos de 30 minutos antes do turno começar ou por não aparecer

Variedade

A cada semana, o aplicativo oferece diferentes oportunidades de empregos. Mas, a maioria está entre seis categorias, como atendimento ao consumidor (caixa), limpeza, cozinha (para lavar louça, fritar ou cozinhar) e "linha de frente", como barman ou host.

Para conseguir ser contratado com mais frequência, a orientação da Uber é impressionar logo no primeiro contato. "As empresas frequentemente solicitam os mesmos trabalhadores que demonstraram ótimo desempenho", expõe no site.

Também é importante estar atento ao uniforme solicitado ao emprego, observar se está limpo e adequado ao exigido, geralmente especificado nas informações da vaga.

E o intervalo para descanso, que é obrigado ser pago pela empresa em turno maiores de 7,5 horas (dependendo do estado ou cidade nos EUA), é preciso estar especificamente detalhado no registro do aplicativo para não ter problemas.