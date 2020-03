Uber suspende conta de motoristas no exterior por coronavírus; empresa não relata casos no Brasil

A Uber informou que ainda não há nenhum motorista com coronavírus e que as medidas tomadas nos EUA e México, com suspensão de contas dos infectados, ainda não precisaram ser tomadas no Brasil.

De acordo com a assessoria de imprensa brasileira do serviço de carros compartilhados, em caso de contaminação, a conta do motorista é suspensa e ele recebe um pagamento pelos 14 dias que terá que ficar inativo.

A medida também valeria para os entregadores do Uber Eats. Não há detalhes de quanto o profissional irá receber durante a quarentena, se é um valor médio que ele faz normalmente ou uma quantia exata determinada pela Uber.