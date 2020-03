Twitter lança nova ferramenta no Brasil

O Twitter anunciou hoje que os usuários brasileiros da plataforma terão acesso a uma nova ferramenta. Ainda em período de teste, o recurso se assemelha aos “stories” do Instagram e do Facebook, nos quais as publicações ficam disponíveis por 24h. A diferença é que os posts não podem ser compartilhados, as respostas serão apenas através de DM (mensagem direta).

Apesar de já ser conhecida em outras redes sociais, a função é novidade no Twitter e, pelo menos no primeiro momento, exclusividade do Brasil. Segundo o Blog da plataforma, o propósito é possibilitar aos usuários mais privacidade e menos pressão com as métricas, já que não será possível retweetar (uma espécie de compartilhamento) e nem responder publicamente.

Intitulada de Fleets, a ferramenta permite que sejam compartilhados textos, gifs, fotos e vídeos. Durante o decorrer desta semana, o uso estará disponível nos aplicativos, Android e iOS, não sendo possível acessar através de desktop.

A hashtag #FleetsFeedback será responsável pela opinião dos consumidores. O Twitter afirma que, se for bem aceita, a função deve ser expandida para outros países.