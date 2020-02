Turista gastou R$ 2.588,95 no Carnaval deste ano em Fortaleza

O gasto per capita do turista que veio a Capital cearense no Carnaval foi de R$ 2.588,95. O dado faz parte de pesquisa do Observatório do Turismo de Fortaleza e foi divulgado hoje (28) pela Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor).

De acordo com o estudo, dos viajantes que vieram a Fortaleza no período carnavalesco, 88,44% era turistas nacionais, enquanto 11,56% vieram de foram do País. A maioria dos turistas domésticos veio de São Paulo (29,67%) e Rio de Janeiro (13,16%). Em relação à permanência do turista na Capital cearense, 41,04% ficaram mais de sete dias na Cidade e 35,26% ficaram de 4 a 5 dias.

Quase todos os viajantes entrevistados estavam participando do Carnaval de Fortaleza pela primeira vez (91,91%). Os principais meios de hospedagem utilizados durante o período momino foram os hotéis/flats (70,52%); seguidos por casas de parentes ou amigos (17,34%).

Os locais mais frequentados pelos turistas nacionais e estrangeiros foram o Aterrinho da Praia de Iracema (64,11%); Praça do Ferreira (10,48%) e o Mercado dos Pinhões (9,27%).

Avaliação

Entre os entrevistados, 66,47% consideraram os meios de hospedagem ótimos. Quanto à gastronomia, 68,79% dos visitantes consideraram também como ótima. Outros 23,7% disseram que a gastronomia é boa.