TST determina reajuste de 3% para trabalhadores dos Correios

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu na última quarta-feira (03) que os Correios devem dar um reajuste salarial de 3% para os trabalhadores.

Em nota, a empresa afirmou que vai cumprir "integralmente a decisão", mas alertou para a "delicada situação financeira da empresa", que já acumula um prejuízo de aproximadamente R$ 3 bilhões. As despesas com pessoal equivalem a 62% dos gastos da estatal.

Durante o julgamento do dissídio da categoria, o TST decidiu também pela exclusão de pais e mães do plano de saúde da empresa com exceção dos que estiverem em tratamento. Segundo os Correios, a manutenção de pais e mães no plano de saúde da empresa custaria cerca de R$ 500 milhões por ano.