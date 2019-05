Tripulantes alegam manobra da Avianca e suspendem greve

Pilotos, copilotos e comissários da Avianca suspenderam neste domingo (19) a greve iniciada na sexta-feira, alegando que a companhia aérea estaria usando a paralisação da categoria como manobra para cancelar voos deficitários e se beneficiar.

Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Ondino Dutra, a suspensão ocorre porque a empresa estaria cancelando voos com baixa ocupação e responsabilizando os tripulantes.

"A empresa está aproveitando para cancelar voos deficitários, devido ao pouco número de passageiros. Hoje a companhia tem uma taxa de ocupação de 20%, ao passo que as concorrentes se aproximam de 90%", acrescentou.

"Se você faz uma greve, você a faz para cobrar que a empresa cumpra seus compromissos. Essa é a logica. Agora não faz sentido manter a greve quando a empresa começa a se beneficiar disso", afirmou Dutra.

A suspensão da greve não tem prazo para acabar, e o sindicato deve ir a Brasília nesta terça-feira (21) para conversar com ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O objetivo é explicar a situação dos tripulantes e solicitar uma revisão na determinação da Justiça para que 60% do contingente seja mantido no período da greve.

A reportagem entrou em contato com a companhia aérea, mas até a conclusão deste texto não recebeu nenhum posicionamento.