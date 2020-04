Tripulação de cruzeiro à deriva recebe abastecimento no Porto de Fortaleza

A tripulação do navio de cruzeiro Koningsdam recebeu, na manhã desta quinta (2), cerca de 50 toneladas de alimentos, em operação especial realizada no Porto de Fortaleza. A embarcação estava à deriva, na costa brasileira, desde o último dia 27 de março, quando os 2.384 turistas desembarcaram no Caribe Oriental, como medida de prevenção à disseminação do coronavírus. Agora, os 966 tripulantes seguem viagem para o Panamá.

O Koningsdam partiu da Flórida (EUA), dia 21 de março, e teria como primeira parada no Brasil o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto da capital cearense, três dias depois. Antes da embarcação atracar em Fortaleza hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pediu documentação sobre o estado de saúde de todos os tripulantes, a fim de confirmar ausência de registro da nova doença ou algum caso suspeito. O navio foi liberado para o procedimento, portanto, sem necessidade de inspeção in loco.

Dos 966 tripulantes, apenas 1 é brasileiro. A embarcação percorrerá agora cerca de 5.400Km pelo mar, em seis dias de navegação. Cinco contêineres com alimentos e bebidas partiram do Recife para Fortaleza, via terrestre, para compor o abastecimento.

Para Mayhara Chaves, diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, abastecer o navio, nesse contexto, foi uma situação atípica para a operação rotineira do Porto de Fortaleza. “É importante esclarecer que, apesar de toda a tripulação estar saudável, não houve desembarque e nem embarque de pessoas. Até mesmo porque há um decreto presidencial proibindo, neste período de isolamento social, a entrada de estrangeiros no país”, reforça ela.

A parada ainda foi solicitada, antes, para o Porto de Suape (PE), mas um decreto do Governo pernambucano inviabilizou o procedimento. Nesse período de isolamento social, não é permitida nenhuma atracação de cruzeiro no Estado.

Em Fortaleza, além da Anvisa e Companhia Docas do Ceará, a assistência à tripulação do Koningsdam ainda reuniu a Capitania dos Portos, Receita Federal, Polícia Federal e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).