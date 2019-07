O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará vai selecionar 328 pessoas ainda este ano. O contrato com a Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso, foi publicado nesta quarta-feira (3), no Diário de Justiça Eletrônico.

A seleção tem oito vagas imediatas e 320 para cadastro reserva, em cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Ceará.

Os candidatos aprovados vão ocupar cargos de técnicos do judiciário. É necessário possuir nível médio completo.