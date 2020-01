Transição para energia limpa afetará toda a indústria petrolífera, diz AIE

A transição para fontes de energia limpa (ou renovável) envolverá toda a indústria do setor, segundo relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) sobre a indústria de petróleo e gás.

"Não haverá empresa de energia que não seja afetada pela transição para a energia limpa", comentou o diretor-executivo da AIE, Fatih Birol.

"Todas as partes da indústria precisam considerar como responder. Não fazer nada simplesmente não é uma opção", acrescentou.

No documento, a AIE avalia que petrolíferas e produtoras de gás enfrentam um desafio crucial à medida que o mundo amplia a transição para energias renováveis.

"Combustíveis fósseis conduzem os retornos das empresas no curto prazo, mas o fracasso em lidar com crescentes apelos para se reduzir emissões de gases do efeito estufa pode ameaçar sua aceitação social e rentabilidade no longo prazo", pondera a AIE no relatório.

De acordo com a agência, as empresas precisam deixar claro o que a transição para energia limpa significa para a indústria do setor e como podem acelerar esse movimento. O relatório da AIE vai ser apresentado durante a cúpula anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta terça-feira (21).