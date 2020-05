Trajetória fiscal em 2021 será decisiva para fixar prolongamento de estímulo

O Banco Central (BC) afirmou na terça-feira (12) por meio da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), que a trajetória fiscal do Brasil ao longo de 2021 será "decisiva" para determinar o prolongamento da fase de estímulo monetário, em que a Selic (a taxa básica de juros) está no menor nível da história.

Na semana passada, o BC reduziu a Selic em 0,75 ponto porcentual de 3,75% para 3,00% ao ano. Ao mesmo tempo, sinalizou a intenção de promover novo corte da taxa em junho, de até 0,75 ponto. "Neste momento, a conjuntura econômica prescreve estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas reforça que há potenciais limitações para o grau de ajuste adicional", pontuou o BC.

Na prática, a instituição enxerga neste momento espaço para o juro básico cair ainda mais, considerando os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia. Ao mesmo tempo, a permanência da Selic em patamares tão baixos depende do cenário fiscal. "O Comitê avalia que a trajetória fiscal ao longo do próximo ano assim como a percepção sobre sua sustentabilidade, será decisiva para determinar o prolongamento do estímulo", registrou o BC na ata.

Limites

Ao discutir a eventual existência de um "limite efetivo mínimo" para a taxa básica de juros do Brasil, o Banco Central disse reconhecer a importância de "gradualismo na condução da política monetária" para avaliar a resposta dos preços de ativos financeiros às decisões Copom. Para a maioria dos membros, o Brasil já estaria próximo do nível em que reduções adicionais podem vir acompanhadas de instabilidade nos mercados.

Segundo a ata da reunião, a maioria dos membros ponderou que o limite mínimo para a taxa básica seria "significativamente maior" em economias emergentes do que em países desenvolvidos, devido à presença de um prêmio de risco. Ou seja, a taxa poderia cair menos nos emergentes.

No Brasil, de acordo com o comunicado, a "relativa fragilidade fiscal" do País e "as incertezas quanto à sua trajetória fiscal prospectiva" tendem a elevar ainda mais esse prêmio de risco. "Nesse contexto, já estaríamos próximos do nível onde reduções adicionais na taxa de juros poderiam ser acompanhadas de instabilidade nos mercados financeiros e nos preços de ativos", diz o comunicado.