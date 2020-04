Torneio do game 'Call of Duty' mobile terá mais de US$ 1 milhão em prêmios

A Activision, em colaboração com a Sony Mobile, anunciou nesta semana que o torneio Call of Duty Mobile World Championship 2020 começará online na próxima quinta-feira (30), e terá mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) em prêmios.

Jogadores com ranking veterano ou mais alto no modo multijogador do game para celular terão a chance de competir para ganhar prêmios físicos e em dinheiro. As inscrições são feitas através do site do jogo.

"Estamos muito empolgados para lançar o nosso muito antecipado torneio competitivo de 'Call of Duty: Mobile'", disse Chris Plummer, vice-presidente de mobile da Activision. "Como a nova evolução das Partidas Ranqueadas favoritas dos fãs, este formato de torneio dá aos jogadores elegíveis de 'Call of Duty: Mobile' a chance de competir com jogadores do mundo todo por dinheiro e prêmios".

O game de tiro em primeira pessoa traz mapas, modos, armas e personagens da franquia "Call of Duty", incluindo a série Modern Warfare e o universo Black Ops. Voltado para dispositivos iOS e Android, ele tem download gratuito.