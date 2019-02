Terra quer definir até março de onde virão recursos do 13º do Bolsa Família

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse nesta sexta-feira (01) que pretende definir até março com o ministro da Economia, Paulo Guedes, de onde virão os recursos para bancar o 13º do Bolsa Família. Essa é uma das medidas que constam nas metas de 100 dias de governo anunciadas em janeiro.

Terra, deputado federal eleito pelo MDB do Rio Grande do Sul, ponderou que a medida para viabilizar esse pagamento às famílias não deve estar no pacote de medidas que o governo promete já para semana que vem, no início dos trabalhos legislativos.

O ministro ainda se demonstrou otimista com a aprovação da reforma da Previdência. "O governo tem base garantida", afirmou.

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, integra o maior bloco da Câmara dos Deputados, que também é formado pelo DEM de Rodrigo Maia (RJ), candidato preferido da equipe econômica à Presidência da Casa.