Temporada de cruzeiros é iniciada trazendo 2,6 mil passageiros a Fortaleza 

O Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza, no Mucuripe, recebe os dois primeiros navios desta temporada de cruzeiros 2019-2020 nesta sexta-feira (6) e domingo (8). O MSC Hamburg e o MSC Poesia trazem cerca de 2,6 mil passageiros, além de tripulantes, vindos de mais de 30 países. Até março de 2020, Fortaleza receberá 10 navios de cruzeiros. Segundo a Companhia Docas do Ceará (CDC), este número é o dobro da temporada passada.

"O MSC Hamburg atraca no Porto do Mucuripe às 9h e deixa o terminal às 22h. O navio traz 271 passageiros, todos estrangeiros, dos quais 193 desembarcam em Fortaleza e outros 78 retornam ao navio. Está previsto ainda o embarque de 169 passageiros estrangeiros", destaca a CDC, que também informa que os turistas chegaram ao Ceará de avião, vindos da Alemanha. Daqui eles seguirão viagem de navio até a Argentina.

O roteiro do cruzeiro começa em Fortaleza e inclui ainda Recife, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro, Paranaguá e Itajaí, terminando em Buenos Aires no dia 19 de dezembro. Após vários roteiros, o MS Hamburg deixa o Brasil no dia 25 de fevereiro de 2020, encerrando a temporada em Portugal no dia 21 de março, com paradas em Cabo Verde e Espanha.

De acordo com a CDC, o navio alemão é um dos mais luxuoso, medindo 144 metros de comprimento. "O MS Hamburg conta com sistema de ar condicionado, TV, rádio, telefone, cofre, frigobar, mesa, roupão de banho e secador de cabelo em todas as cabines. Na área comum os passageiros podem desfrutar de dois restaurantes, três bares, dois cafés, piscinas, saunas, academia e até mesmo um lounge onde ocorre shows de bandas, concertos e peças teatrais".

2º navio da temporada

No próximo domingo (8), com previsão de atracação às 13h e saída às 20h, é aguardado o maior navio desta temporada na Capital, com 294 metros de comprimento. O MSC Poesia, que já passou por sete portos (Itália – início da viagem no dia 25 de novembro -, França, Espanha e Portugal) antes de chegar ao Brasil e com a primeira parada em Fortaleza, trará a bordo 2.311 passageiros de diversas partes do mundo, inclusive, o de maior distância até Fortaleza, no caso, Filipinas (17.612 quilômetros). A expectativa é de que 133 passageiros embarquem nesse navio pelo Terminal Marítimo de Passageiros e outros 12 desembarquem.

Este navio conta com mais de 15 espaços em comum, com quatro piscinas, três hidromassagens, uma academia completa, uma quadra de basquete, uma quadra de tênis, cassino, teatro, cinema, salão de jogos, entre outros. A capacidade máxima da embarcação é de 3.223 pessoas.

Países

Os passageiros dos dois primeiros cruzeiros que chegam a Fortaleza são da Áustria, Austrália, Bélgica, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Rússia, Filipinas, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Luxemburgo, Malásia, Malta, Países Baixos, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suíça, Turquia, Ucrânia e Usbequistão, além do Brasil.

Temporada 2019-2020

06/12/2019: MS Hamburg

08/12/2019: MSC Poesia

03/01/2020: Amadea

16/01/2020: Silver Whisper

07/02/2020: Marina

01/03/2020: MS Volendam

14/03/2020: Silver Shadow

20/03/2020: Insignia

22/03/2020: Hanseatic Inspiration

24/03/2020: Koningsdam