Tarifas de embarque no Aeroporto de Fortaleza terão aumento de 3,37%

Os tetos das tarifas aeroportuárias do Aeroporto Internacional de Fortaleza irão sofrer reajustes. A nova tabela com as novas tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia foi divulgada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29) e já está em vigor a partir desta publicação.

"Após a entrada em vigor dos novos tetos, a Concessionária poderá dar publicidade a novos valores de tarifas, que poderão ser praticados após 30 (trinta) dias", acrescenta em nota.

Conforme a portaria nº 2.555, de 21 de agosto de 2019, o embarque doméstico saiu de R$ 31,08 para R$ 32,13 e o internacional de R$ 55,04 para R$ 56,90. Foi um aumento de 3,37% comparado aos antigos valores estabelecidos em agosto de 2018, porém menor que o reajuste em 4,39% do ano passado.

Lembrando que, de acordo com a Portaria nº 2/SRA, de 02 de janeiro de 2019, ainda há o adicional tarifário TFAC incidente sobre as tarifas de embarque internacional. O acréscimo é de U$ 18,00, com base na cotação média do dólar dos Estados Unidos da América. Para o ano-base 2018 é de R$ 3,6558, sendo o adicional tarifário TFAC a ser cobrado de R$ 65,80.

As tarifas aeroportuárias são valores pagos aos operadores do setor pelas companhias aéreas, pelo operador da aeronave ou pelo passageiro. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a tarifa de embarque é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas aos passageiros.