Surpresa na conta de luz: moradora de Aquiraz recebe conta de mais de R$ 4 mil

As finanças da atendente de telemarketing Liliane Dieb saíram do controle nos últimos meses quando ela foi surpreendida por aumentos sucessivos na conta de energia. Acostumada a pagar regularmente entre R$ 48 e R$ 70 por mês, ela recebeu uma conta de R$ 4.165,48 em setembro e só conseguiu reverter após recorrer à reportagem.

Após meses de negociação, a Enel alterou os valores no fim de semana, mas ela ainda considera alta.

Com um bebê de quatro meses e uma filha autista de oito anos que precisam de cuidados, a atendente de telemarketing, que está afastada por depressão, ansiedade e síndrome do pânico, continuou pagando as contas temendo ter a energia cortada. Liliane e seu esposo que é auxiliar de administração, reúnem esforços para lidar com os gastos da casa, além dos custos com os medicamentos controlados da filha autista que também sofre com depressão e não recebe auxílio.

“A minha maior preocupação é com a minha filha autista, porque eu não tenho condições de pagar esse valor de energia e deixar de comprar a medicação dela”.

Foi em julho que a consumidora teve o primeiro susto. Após a passagem do funcionário da concessionária de energia, ela recebeu uma fatura no valor de R$204. Após efetuar o pagamento, ela tentou reaver o valor da dívida. Liliane entrou em contato com a Enel alegando que não concordava com os valores da tarifa, já que ela não havia tido nenhum reajuste em seus equipamentos eletrônicos e nem em seu consumo.





“Eu só tenho dois ventiladores, duas televisões, uma máquina de lavar e um liquidificador, não é nada demais”, destaca.

Porém, além de não ter nenhuma resolução para o problema, ela ainda recebeu, nos meses seguintes, contas de R$ 426,07 (agosto) até a de R$ 4.165,48 (setembro).



Contactada pela reportagem, a Enel afirmou "que já cancelou a conta da cliente e está faturando novamente para entregar uma nova conta ao cliente". O contato com Liliane foi feito no fim de semana, e o valor apontado foi pouco mais de R$ 100. Já os valores anteriores, também acima da média de consumo dela, não foram alterados.

Investigação

Antes deste contato, a consumidora recebeu a visita de técnicos em sua casa para analisar o medidor de energia, que segundo a concessionária provavelmente poderia estar com “problemas”. Após três dias dessa visita, ela recebeu uma equipe que retirou o medidor para análise.

Cinco dias depois da retirada do medidor, Liliane foi surpreendida com uma conta ainda maior, dessa vez de R$ 426,07, com vencimento em agosto. Ao entrar em contato com a distribuidora de energia novamente, eles solicitaram que ela “esperasse cinco dias úteis para receber uma resposta referente à fatura”. Dez dias depois, a Enel solicitou que Liliane aguardasse o laudo do medidor.

“Então, o laudo chegou dizendo que não havia nenhuma irregularidade no medidor, não tinha lacre violado, não tinha auto religação, não tinha nada do tipo”, comenta a cliente.

“Selo(s) da tampa normal(ais), medidor normal nos ensaios de carga nominal”, consta o laudo.