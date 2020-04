Supermercados da Capital abrem neste feriado do Dia do Trabalhador; veja o que mais funciona

O feriado nacional do Dia do Trabalhador é comemorado nesta sexta-feira, 1º de maio, e altera o funcionamento de diversos serviços no Estado. Os estabelecimentos de atividades não essenciais seguem fechados, respeitando as normas de isolamento social decretadas pelo Governo do Estado, como medida de combate à Covid-19.

Confira o que abre e fecha:

Bancos

Fechados

Casas lotéricas:

Fechadas

Supermercados de Fortaleza

Horário normal de funcionamento

Supermercados da Região Metropolitana

Fechados

Farmácias

Horário normal de funcionamento

Postos de gasolina de Fortaleza

Horário normal de funcionamento

Postos de gasolina em rodovias

Podem funcionar 24h, caso optem

Shoppings adotam horário de funcionamento específico:

Shopping Del Paseo

Mercadinho São Luiz: 7h às 20h

Sementes: 10h às 18h

Demais serviços fechados

Shopping Iguatemi

Extra: 7h às 21h

Demais serviços fechados

North Shopping e North Shopping Jóquei

10h às 20h

North Shopping Maracanaú

12 às 20h

Via Sul

10h30 às 22h30

Shopping RioMar Kennedy

Mercadão São Luiz: 7h às 20h

Farmácias: 9h às 19h

Demais serviços fechados

Shopping RioMar Papicu

Fechado