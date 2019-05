Supermercado vai abrir 400 vagas de emprego até o início de 2020

O mercado de trabalho formal de Fortaleza deve ganhar pelo menos 280 vagas de emprego no setor supermercadista até o início do próximo ano. Os postos serão gerados pelo Supermercado Pinheiro, que até a data pretende abrir três novas lojas na Capital cearense. Atualmente com 11 lojas distribuídas pelo Estado, cada uma com 100 colaboradores, a empresa deve ter o quadro de colaboradores ampliado de 1.600 para 2000 funcionários com a expansão, incluindo a loja de Acaraú, com abertura prevista para agosto deste ano.

Os planos de expansão foram anunciados na manhã desta quinta-feira (23), durante a apresentação das novidades e expectativas da empresa para o período junino, considerada a melhor época do ano em vendas para o setor. A previsão é de que as vendas de produtos típicos cresçam entre 10% e 20% na comparação com um período normal de vendas.

Já estão abertas 120 vagas de emprego para a unidade em Acaraú. Até julho de 2019, serão colocadas no mercado as vagas para a loja que será erguida na Avenida Monsenhor Tabosa, com previsão de abertura também para agosto deste ano. As outras unidades previstas para Fortaleza ficarão na Avenida Rogaciano Leite (previsão para novembro de 2019) e Avenida Antônio Sales (fevereiro de 2020).

Oportunidades

Os interessados nas vagas de trabalho devem enviar currículo para o e-mail selecao@pinheirosupermercado.com.br. "As vagas para Acaraú já estão em processo de seleção, as pessoas estão enviando currículos, que estão sendo analisados e depois haverá a convocação para entrevistas", diz Pinheiro.

A inauguração das três lojas na Capital cearense é estratégica para o Supermercado Pinheiro, que busca equilibrar a atuação entre Interior e Capital. Com uma oferta ampla de serviços em praças como Sobral, Aracati e Itapipoca, por exemplo, o diretor Comercial e de Marketing do grupo, Alexandre Pinheiro, detalha que as lojas fora de Fortaleza são responsáveis por 60% das vendas. "Acredito que até o fim do ano que vem, quando tivermos todas as unidades em pleno funcionamento, vamos ter esse equilíbrio", diz.

Com as novas lojas, o Supermercado Pinheiro planeja ampliar em 35% seus negócios. Em relação às vendas, a expectativa é de que haja crescimento de 10% na comparação com o ano passado. "Nós passamos dois anos melhorando as lojas que já tínhamos, em preparação para o momento que estamos vivendo. Não ia adiantar nada crescer em número de lojas sem ter o padrão que a gente queria", finaliza Pinheiro.