Supermercado investirá R$ 5 milhões em expansão de unidade em 2019 

O supermercado Guará irá investir cerca de R$ 5 milhões em um projeto de expansão e reestruturação da unidade no bairro Presidente Kennedy. A informação foi confirmada por Flávio Figueiredo, diretor do Guará.

Segundo o diretor, a unidade deverá passar por uma reformulação para atender melhor a demanda do mercado local, que tem focado, também, em serviços externos ao próprio supermercado. O conceito deverá agregar lojas dentro do local, como farmácias ou perfumarias, por exemplo. No entanto, o diretor não confirmou com que empresas o Guará está fechando parcerias para a unidade no Presidente Kennedy.

"Para o mês que vem vamos reinuagurar a loja do Presidente Kennedy, que foi a nossa primeira loja, aberta em 2007. Uma loja que não tinha nem de longe o padrão que nós temos hoje. Vamos reformar o antigo espaço para virar um mall com 14 lojas, mas ainda não estão todas comercialiadas. Serão R$5 milhões previstos para investir na expansão", disse Figueiredo.

Além disso, o diretor do Guará também afirmou que há outros planos de expansão. "Ano que vem, vamos abrir também uma nova loja, no Jóquei Club. E ano que vem o investimento deve ser um pouco menor, porque só será aberta uma unidade", completou.

De acordo com Figueiredo, o mercado cearense está mudando e agregar serviços ajuda a atrair mais clientes para o supermercado.