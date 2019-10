'Sua Nota Vale Dinheiro' vai ser relançado com descontos no IPVA e na recarga de celular

Foto: Divulgação/Governo do Rio Grande do Norte

A Secretaria da Fazenda do Ceará vai relançar no mês que vem o programa Sua Nota Vale Dinheiro reformulado. A ideia do Governo do Estado é oferecer aos contribuintes que cadastrarem notas fiscais no sistema da Sefaz-CE condições especiais para recarga de celular pré-pago e descontos no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O novo modelo tem como inspiração o programa Nota Potiguar, da Sefaz do Rio Grande do Norte. De acordo com a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, "o Sua Nota Vale Dinheiro vai nascer no Estado de forma mais tímida". "O Nota Potiguar já funciona de uma forma robusta, mas nós queremos avançar aos poucos no modelo. Estamos adaptando o código fonte do aplicativo", detalha Fernanda Pacobahyba.

Encerrado em julho deste ano, o antigo Sua Nota Vale Dinheiro oferecia aos contribuintes que cadastravam as notas fiscais no sistema da Sefaz-CE (no site ou presencialmente, na sede da secretaria) um retorno financeiro de 0,5% do valor da nota fiscal. O dinheiro poderia ser resgatado quando o valor chegava a R$ 30.

Fernanda Pacobahyba avalia que iniciativas como o programa aproxima fisco e contribuinte. "É um programa que traz o contribuinte para o nosso lado. Estimula a cobrança do cupom fiscal eletrônico", finaliza.