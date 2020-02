Sua Nota Tem Valor: Sefaz deve sortear prêmios mensais em dinheiro

Os sorteios periódicos do programa 'Sua Nota Tem Valor' - substituto do 'Sua Nota Vale Dinheiro' - deverão ter prêmios em dinheiro, revela a secretária da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobahyba.

Os sorteios devem ser mensais e devem beneficiar tanto contribuintes quanto as instituições. "Uma vez por mês a gente sorteia R$ 20 mil, por exemplo. Se você for sorteado, a sua instituição ganha o dobro, além de valores-mimos. As instituições sempre vão estar ganhando", explica Pacobahyba.

O programa deverá ser lançado oficialmente este mês pelo governador Camilo Santana. Atualmente, as instuições já podem solicitar o cadastramento para serem beneficiadas.

Além dos sorteios, o programa deve dar condições especiais para recarga de celular pré-pago e descontos no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

O novo modelo tem como inspiração o programa 'Nota Potiguar', da Sefaz do Rio Grande do Norte, que cedeu o aplicativo sem custos para a Sefazdo Ceará.

Programa antigo

O antigo 'Sua Nota Vale Dinheiro' dava um retorno financeiro para os contribuintes que cadastrarem notas fiscais, obtidas com compras em lojas, por exemplo, no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado. O cadastro dos documentos fiscais era feito no site da Sefaz ou no prédio da secretaria.

O programa reembolsava 0,5% do valor da nota fiscal aos contribuintes, que só poderiam resgatar o dinheiro quando completavam R$ 30.