Strip malls: entenda a tendência dos centros comerciais que agregam lojas em torno de supermercados

Tidos como uma alternativa para dar mais praticidade aos consumidores e empresários, o strip mall é um modelo de negócio que tem se tornado cada vez mais comum no Ceará. Os empreendimentos oferecem uma variedade de lojas, que atuam em diferentes segmentos, e tornam-se algo positivo aos investidores, que agora dividem gastos com os demais lojistas em espaços por onde passam, em média, três mil pessoas por dia.

O strip mall é um shopping a céu aberto, que, geralmente, tem um amplo estacionamento e lojas de vários segmentos em um mesmo espaço. As empresas são parceiras e o objetivo é impulsionar as vendas de todos os estabelecimentos que estão local.

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados instalados em espaços comerciais estão cada vez mais se popularizando em Fortaleza, em municípios da Região Metropolitana, como Aquiraz, Caucaia, Eusébio e Maracanaú, e também no interior, em Acaraú, Aracati, Sobral, Juazeiro do Norte e Crato.

Para o vice-presidente da instituição, Nidovando Pinheiro, o formato é um modelo de negócio que tem crescido bastante nos últimos anos em todo o País. No Ceará, diz ele, não é diferente, e o crescimento é representativo.

“Ele agrega para todos os tipos de serviços oferecidos pelas empresas. Para quem está investindo em espaços assim, que têm supermercados perto, é ótimo, porque divide a clientela, já que, pelo menos, 2 mil ou 3 mil consumidores estão lá diariamente”, afirma.

O vice-presidente da Acesu acredita que, com os resultados positivos no faturamento das empresas que já estão funcionando em strip malls, outras devem investir em lojas instaladas em espaços comerciais futuramente, já que são uma opção para movimentar a economia local.

“Realmente há uma grande procura por esses lugares. O que o consumidor quer é comodidade mesmo. Valores de aluguéis, condomínios, bem como os gastos com segurança privada e limpeza são divididos entre os empresários, fator que atrai para que eles invistam em strip malls. Quem tem negócio quer ter fluxo de clientes, e isso facilita”, destaca.

Estudar a localização de onde se quer empreender para saber os aspectos positivos e negativos da região é uma estratégia cada vez mais comum adotada pelas empresas, explica o presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), Freitas Cordeiro. Acessibilidade, fluxo de pedestres, estacionamento, higiene, segurança e diferentes opções de pontos comerciais são alguns tópicos que os empreendedores reparam quando vão investir em um negócio.

“Temos uma ferramenta de pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em que as empresas definem a área que os empresários querem investir. Nós realizamos um estudo sobre o público que está do entorno, por idade, classe social, demanda e sexo, além da concorrência. Ninguém investe em um lugar sem saber, pois hoje trabalham-se com dados”, diz Freitas Cordeiro.

Expansão

De acordo com a gerente de Marketing do Super Guará, Érica Catunda, as empresas estão investindo em strip malls porque os consumidores buscam praticidade e podem resolver mais de uma coisa em um só local quando vão a um espaço comercial.



Ela diz que o tempo que o cliente gastaria procurando uma vaga para deixar o veículo em todos os lugares que fosse resolver problemas é economizado quando ele vai a um strip mall. “Algumas empresas localizadas em centros comerciais oferecem descontos no estacionamento para clientes que compram acima de um determinado valor. Ele ganha tempo”, explica.

A matriz do Super Guará, instalada no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, está sendo reformada para se tornar um strip mall, assim como as unidades da Parangaba, Aldeota e no Eusébio, na Região Metropolitana. O espaço terá 14 novas lojas e deve ser inaugurado até o fim deste ano. Para 2020, outras duas serão inauguradas, uma delas, no Jóquei Clube, seguirá o estilo strip mall.

Viabilidade

Com o foco maior voltado para o interior do Ceará, o Pinheiro Supermercados vê nos espaços comerciais uma oportunidade de expandir as vendas e de dividir custos empresariais, tanto é que investe na proposta há mais de 15 anos. A ideia, além de comercializar produtos e serviços, é fazer com que o local seja um ponto de encontro dos clientes, diz o diretor Comercial e de Marketing do supermercado, Alexandre Pinheiro.

Ele pontua que atualmente são 11 lojas ao todo, sendo nove delas instaladas em strip malls. Os empreendimentos do interior estão localizados em Aracati, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá e Sobral.

Em setembro deste ano, para ampliar cada vez mais os negócios, será aberta outra unidade, em Acaraú. Já na Capital, três lojas serão inauguradas até o fim de 2019, uma delas em um strip mall.

“Entendemos que é uma tendência, pois os preços de locação estão muito caros hoje em dia. Não é algo tão novo para nós, pois montamos um há 16 anos, em Sobral. Para o empresariado, o strip mall se torna mais barato, porque as despesas são divididas entre os lojistas. Isso ajuda na viabilidade e na operação do negócio. Ter empresas vizinhas dentro do nosso empreendimento, que são de vários segmentos, agregam valor ao local”, diz Alexandre Pinheiro.