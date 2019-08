Startup de serviços educacionais abre vagas de emprego em Fortaleza

A startup brasileira de serviços educacionais, a Quero Educação, abre sete vagas de emprego em Fortaleza, ao todo há 60 vagas abertas no País. Na Capital, as vagas disponíveis são para desenvolvedor(a) Front End Pleno, desenvolvedor(a) Web Back End Pleno, Engineering Manager e Tech Lead.

Os benefícios das vagas são: stock options, bônus semestrais, plano de saúde e odontológico, vale transporte ou auxílio combustível, no dress code e cursos in-company técnicos, de línguas e bem-estar.

O escritório de Fortaleza conta com dez profissionais e, a perspectiva é que até o final deste ano se tenha um quadro de 25 funcionários. Ao todo, a empresa já contabiliza mais de 600 funcionários divididos entre São José dos Campos, São Paulo e Fortaleza.

"Sabemos que existem muitos talentos espalhados pelo Brasil, queremos atraí-los para fazer parte do crescimento dos nossos produtos e da solução dos nossos desafios tecnológicos", comenta Thomás Dias, diretor de tecnologia da Quero Educação.

Atuante no mercado desde 2012, o Quero Bolsa fornece descontos de até 75% durante todo o processo do curso em 6.000 instituições de ensino brasileiras, gerando uma economia de mais de R$ 1,3 bilhão para alunos.

A startup atua tanto no B2C como B2B e, é detentora do Quero Bolsa, Quero pago e do Quero Educacional. No último Fórum Econômico Mundial a startup foi citada entre as 50 mais promissoras da América Latina.

Como se inscrever

As inscrições serão feitas pela internet. Ao acessar, o candidato só precisa preencher um formulário, responder algumas perguntas, e anexar o curriculum. Link para as incrições: https://jobs.lever.co/quero.education?ref_source=vagas&location=Fortaleza.