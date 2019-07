Startup de Fortaleza disputa concurso internacional com projeto para ajudar pequenos agricultores

Uma startup da Capital cearense está disputando a nova edição do Global Startup Weekend Sustainable Revolution, projeto que apoia iniciativas sociais de impacto. Desenvolvendo o projeto de um container para ajudar pequenos e médios agricultores a produzirem qualquer insumo em qualquer época do ano, a Econtainer está disputando com mais 51 empresas em todo o mundo o apoio de uma aceleradora.

Além disso, a startup é única do Ceará e do Nordeste a concorrer a uma das 20 vagas para ter o projeto impulsionado.

Segundo Leonardo Gonçalves, cofundador da startup, os econtainers sustentáveis foram planejados para combater os efeitos sazonais do clima no sertão e auxiliar os pequenos produtores na plantação de frutas e hortaliças durante todo o ano.

O modelo contaria com sistemas de refrigeração e de aproveitamento de água para balancear as dificuldades impostas pelo clima árido do sertão cearense, por exemplo, no processo de produção do morango. Gonçalves garante, no entanto, que o projeto beneficiaria qualquer tipo de fruta ou verdura.

"O container é feito totalmente para que se possa produzir, seja plantas ou hortifrútis. É para o agricultor produzir o que quiser e quando quiser. O modelo conta com um sistema de refrigeração e aproveitamento de água para ele poder produzir em qualquer época do ano, ficando livre da sazonalidade. Dessa forma, pequenos agricultores que não muita terra vai poder aumentar a renda dele com esse novo espaço", disse Leonardo Gonçalves, cofundador da Econtainer.

Os econtainers seriam produzidos por cerca de R$ 24 mil.

Leonardo também falou sobre a importância de representar o Ceará e o Nordeste no Global Startup Weekend Sustainable Revolution. "Representar Fortaleza está sendo ótimo. Estamos representando a Capital do nosso Estado, mas também o Nordeste e, por isso, queremos levar o nome do Ceará e da nossa região para o mundo", disse Gonçalves.

Votação

A Econtainer está disputando, agora, uma votação aberta com as outras empresas selecionadas para a fase internacional do Global Startup Weekend Sustainable Revolution. Para votar basta encontrar a iniciativa cearense no site do projeto.

Confira o vídeo da Econtainer: