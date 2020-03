Site revela aumento de 158% na procura por álcool gel

Um levantamento do Zoom, site e app comparador de preços e produtos, revela aumento de 158% nas buscas por álcool gel comparando os dias 1 a 11 de março - quando os casos de contaminação pelo novo coronavírus começaram a aumentar no Brasil - com os últimos 11 dias de fevereiro - 19/02 a 29/02. Já a procura por máscaras teve uma queda de 37% no período analisado, resultado que deve mudar nesta semana já que o número de casos confirmados no País cresceram expressivamente.

“Diante do cenário atual, notamos que o e-commerce está sendo um meio das pessoas comprarem itens para medidas de prevenção, já que é mais fácil comprar online e isso também evita frequentar lugares públicos”, comenta Nayla Pires, gerente de branding e conteúdo do Zoom & Buscapé.

Home office

Nesse contexto, a partir de amanhã (13 de março), o Zoom & Buscapé, empresa de retail tech detentora das marcas Zoom, Buscapé, Bondfaro, QueBarato! e Moda It, coloca em prática a política de home office para os 160 funcionários dos escritórios de São Paulo (Barueri e capital – Pinheiros) e do Rio de Janeiro (localizado em Botafogo).

“Preservar a saúde dos funcionários é sempre a nossa prioridade e, além disso, queremos contribuir para a contenção da pandemia, colaborando assim com os esforços da comunidade global. Como no dia a dia já oferecemos a política de home office, os funcionários já estão adaptados à rotina e têm ferramentas que permitem que as atividades continuem sendo executadas normalmente. Em momentos como esse, somos beneficiados por já termos modelo de atuação amadurecido na empresa porque estamos preparados para o home office”, comenta Cristiani Oliveira, Gerente de Pessoas e Cultura do Zoom & Buscapé.

"Estamos reforçando nossa infraestrutura para dar todo o suporte aos funcionários e fazer com que a rotina flua normalmente para a equipe, já que não temos uma previsão de quando voltaremos para os escritórios. Os funcionários já são bem familiarizados com ferramentas que utilizamos no dia a dia, como Slack, Trello, Google Drive, HangOuts Google, que mantém a organização e comunicação da equipe atuando à distância, então a produtividade e a excelência no atendimento ao cliente será mantida”, complementa Oliveira.

Confira abaixo o gráfico do Zoom sobre a evolução da procura por máscaras e álcool gel de 19/02 a até o dia 11/03: