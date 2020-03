Sine tem 792 vagas de emprego disponíveis no Ceará, confira

O Sine/IDT está com 792 vagas de emprego abertas no Ceará. Do total, 71 delas são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

A capital cearense é o município com o maior número de vagas ofertadas, totalizando 264.

Entre os cargos com maior número de vagas estão operador de telemarketing, vendedor pracista (24), costureira em geral, motofretista (13) e promotor de vendas (10).

Você pode conferir a lista completa no site oficial do Sine.

Maracanaú é a segunda cidade com maior número de oportunidades de trabalho abertas. Ao todo, de acordo com o banco de dados do Sine, são 157 vagas. A ocupação de costureiro, a máquina na confecção em série, com 93 vagas, é a principal ocupação.

A lista ainda conta com costurador de calçados, a máquina (15), auxiliar de limpeza (8) e preparador de roupa (8) como destaques.

O Sine ainda lista oportunidades em Aracati (11), Crateús (19), Eusébio (22), Horizonte (4), Iguatu (2), Itaitinga (2), Itapipoca (1), Juazeiro do Norte (27), Limoeiro do Norte (77), Pecém (34), Quixadá (78), e Sobral (23).