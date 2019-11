Sine oferta 970 vagas de emprego esta semana; oportunidade para vendedor continua em alta

O Sine/IDT está ofertando 970 vagas de emprego esta semana. As oportunidades para vendedor continuam em alta com proximidade do Natal e somam 119 chances em todo o Estado.

Além de vendedor, destacam-se os cargos de cozinheiro (6 vagas), chefe de cozinha (5 vagas), costureiro (19 vagas), designer gráfico (4 vagas) e fical de loja (9 vagas), segundo o gerente do Sine no Centro, Jidlafe Rodrigues.

Fortaleza é o município que concentra a maior das oportunidades, sendo responsável por 480 delas. Ainda se destacam pelo volume de vagas os municípios de Pecém (129), Maracanaú (74), Eusébio (47) e Itapipoca (40).

Parte das vagas, 144 do total, são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Os interessados devem procurar uma das unidades do Sine no Estado portando carteira de trabalho e currículo para se candidatar. Rodrigues lembra que é possível realizar agendamento para atendimento, de forma a não pegar filas.

Estágio

Para os profissionais em formação, a agência de estágio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está encaminhando estudantes para 18 vagas de estágio esta semana. As oportunidades são nas áreas de Eletrotécnica, TI, Desenvolvimento, Turismo, Arquitetura e Edificações. Para concorrer, os interessados devem procurar a agência.