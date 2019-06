Sine oferta 355 vagas de trabalho em Fortaleza

As unidades de atendimento do Sine Municipal estão disponibilizando 355 vagas de trabalho em Fortaleza, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD). Os equipamentos estão localizados na Rede Cuca (Jangurussu, Barra do Ceará e Mondubim) e nas Secretarias Regionais I, V e VI.

Estão abertas 113 vagas para operador de telemarketing, 48 vagas para vendedor, 23 vagas para auxiliar de logística, 11 vagas para jardineiro, 11 para motorista de caminhão, além de vagas para manicure (10), técnico de enfermagem (10), vigilante (10), auxiliar de limpeza (9), operador de caixa (6), supervisor de vendas (5), auxiliar de estoque (4), auxiliar administrativo (4), entre outras ocupações.

Os interessados nas vagas de emprego devem comparecer em uma das unidades do Sine Municipal com RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, de escolaridade e de cursos realizados. Os currículos recebidos farão parte de um banco de dados para futuras vagas. Empresas interessadas também podem divulgar suas vagas, gratuitamente.

Nas unidades fixas a população pode realizar serviços de intermediação de mão de obra, habilitação para o seguro desemprego, inscrição e encaminhamento para cursos de qualificação. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira. Já as unidades itinerantes não realizam habilitação para o seguro desemprego e o atendimento é feito de terça a sexta-feira. Todas as unidades do funcionam das 8h às 12h e das 13h às 17h.



> Unidades fixas

- Sine Municipal I: avenida Bezerra de Menezes, 459 - Farias Brito.

- Sine Municipal V: avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Siqueira.

> Unidades itinerantes

- Sine Municipal VI: rua Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana.

- Sine Cuca Barra: avenida Presidente Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará.

- Sine Cuca Mondubim: rua Marlúcia, S/N - Mondubim.

- Sine Cuca Jangurussu: avenida Governador Leonel Brizola, S/N - Jangurussu.

Mais informações: (85) 3105-3712.