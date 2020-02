Sine oferta 1022 vagas de emprego no Ceará nesta quarta

O Sine/IDT está com 1022 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (19). Desse total, 141 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Fortaleza é a cidade com o maior número de oportunidades, segundo o banco de dados do Sine. Ao todo, são 315 oportunidades. A lista inclui oportunidades para açougueiro (2); ajudante de carga e descarga de mercadoria (6); operador de teleatendimento ativo (111); segurança de evento (10); vendedor pracista (20); e outras oportunidades.

Para consultar todas as vagas disponíveis, você pode checar o site do Sine. O portal apresenta a lista completa de vagas e municípios

Aracati também aparece como um número grande de vagas, com 150. As oportunidades para segurança de evento foram maioria, com 157. A lista também inclui os cargos de atendente de padaria (2); babá (1); costureira em geral (2); e cozinheiro geral (1).

Maracanaú aparece em seguida no ranking de municípios com 74 vagas de trabalho. Lá o cargo com mais oportunidades disponíveis é o de costureiro, a máquina de confecção em série (26). A lista ainda conta com costurador de calçados, a máquina (15); serralheiro (7); preparador de estrutura metálicas (2).