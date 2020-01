Sine oferta 1.154 vagas de empresa nesta sexta-feira (17)

O Sine/IDT está com 1.154 vagas de emprego abertas para o Ceará, nesta sexta-feira (17) . Do total, 95 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs). Segundo informações do órgão, a maioria das vagas ofertadas estão em Fortaleza, que concentra 603 oportunidades, sendo 52 reservadas a PcDs.

Na Capital, a lista de ofertas conta com as funções de operador de telemarketing (100); vendedor pracista (46); auxiliar de cozinha (45); garçom (40); e representante comercial autônomo (30). Já para PcDs, há oportunidades para teleoperador (19); auxiliar de cozinha (10) e auxiliar de limpeza (14).

Em seguida, o local que com mais oportunidades é Limoeiro do Norte, que tem 186 vagas de emprego. Ainda se destacaram Maracanaú (93 vagas), Juazeiro do Norte (73 vagas) e Eusébio (49 vagas).

Serviço

Informações sobre as oportunidades não são dadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Dessa forma, é aconselhável que os candidatos cheguem bem cedo a uma das unidades do órgão, que funcionam das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira.