Sine oferece 1.011 vagas nesta segunda para o Ceará

O Sine/IDT está oferecendo 1.011 vagas de trabalho, nesta segunda-feira (9), em todo o Ceará. As oportunidades incluem 131 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Fortaleza concentra o maior número de oportunidades, com 394, das quais 65 destinadas às pessoas com deficiência. O maior número de vagas são destinadas aos corretores de imóveis (100), seguidas dos vendedores pracistas (23), costureiras (38) e moto-fretistas (16). ​

Para as pessoas com deficiência, o Sine está ofertando 18 oportunidades para auxiliar de limpeza e 5 para auxiliar de linha de produção. existem oportunidades para copeiro, empacotador, estoquista, recepcionista de crediário, vendedor interno, dentre outras. ​

Além de Fortaleza, municípios da Região Metropolitana também têm boa oferta de vagas: 296 ao todo. O maior número está concentrado em Maracanaú, com 130 vagas. Na sequência, em número de vagas, está o distrito de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, são 92, seguido de Eusébio (52), Itaitinga (9) e Horizonte (3).​

O Sine também disponibiliza vagas em Aracati (18), Crateús (28), Iguatu (5), Itapipoca (64), Juazeiro do Norte (19), Limoeiro do Norte (105), Quixadá (38), Senador Pompeu (20), Sobral (34) e Tianguá (1). ​

Do total de vagas ofertadas nesses municípios (331), há 3 vagas para consultor, em Aracati; 3 para empregado doméstico, em Crateús; 20 para auxiliar de cozinha, em Itapipoca; 5 para eletricista de rede, em Juazeiro do Norte; 25 para auxiliar de cozinha, em Limoeiro do Norte; 5 para vendedor de porta em porta, em Quixadá; 20 para preparador de calçados, em Senador Pompeu; e 7 para técnico em fibras óticas, em Sobral. ​

Os interessados em se candidatar devem procurar uma das unidades do Sine em todo o Estado, portando carteira de trabalho - física ou digital - e currículo.