Sine/IDT tem 1.063 vagas de emprego em todo o Ceará

O Sistema Nacional de Emprego do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) está ofertadando 1.063 vagas de emprego nesta quarta-feira (4). As oportunidades estão disponíveis em 14 municípios cearenses, com destaque para Fortaleza (447); Maracanaú (151) e Quixadá, com 101 vagas.

Em Fortaleza, das 447 vagas disponíveis, 49 são destinadas à Pessoa com Deficiência (PCD). A maior oferta é para corretores de imóveis, com 120 vagas. Em seguida, aparecem as oportunidades para vendedor pracista (36) e operador de teleatendimento ativo (telemarketing), com 30 vagas.

Entre as vagas destinadas à Pessoa com Deficiência na Capital cearense há oportunidades para atendente de lojas (12); cobrador de transportes coletivos (5) e auxiliar de limpeza (5), entre outras.

Em Maracanaú, 11 das 151 vagas são destinadas à Pessoa com Deficiência. A maior oferta de vagas é para costureiro (máquina de confecção em série), com 93 oportunidades. Também há chances para quem deseja atuar como costurador de calçados (15) e auxiliar de linha de produção PCD (11 vagas).

No município de Quixadá há 81 vagas e 20 destinadas à Pessoa com Deficiência.

A oferta de vagas na região está ligada, sobretudo, à funções na construção civil

Há oportunidades para pedreiro (13); servente de obras (10); pintor de obras (10); eletricista (10), entre outras chances.

Como se candidatar

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funcionam das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.