Sine/IDT oferta 916 vagas de emprego nesta quinta-feira (16)

O Sine/IDT está com 916 vagas de emprego abertas para o Ceará, nesta quinta-feira (16) . Do total, 102 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs). Segundo informações do órgão, a maioria das vagas ofertadas estão em Fortaleza, que concentra 500 oportunidades, sendo 55 reservadas a PcDs.

Na Capital, a lista de ofertas conta com as funções de operador de telemarketing (100); vendedor pracista (35); auxiliar de cozinha (35); garçom (30); e representante comercial autônomo (30). Já para PcDs, há oportunidades para teleoperador (19);); auxiliar de cozinha (10) e auxiliar de limpeza (14).

Em seguida, o local que com mais oportunidades é Maracanaú, que tem 85 vagas de emprego, sendo 20 delas exclusivas de PcDs. Entre os cargos ofertados no município estão costureiro (24); costurador de calçados (10); vendedor porta a porta (4); e técnico em vendas (03).

Para conferir a lista completa, os interessados podem acessar o site do Sine/IDT.

Outras localidades

Juazeiro do Norte tem 77 oportunidades. Estão na lista as funções de eletricista de rede (50); costureiro (2); vendedor pracista (3).

Pecém, distrito de São Gonçalo do Amarante, tem 25 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira. Entre os cargos ofertados estão motorista carreteiro (5); ); técnico em segurança do trabalho (5) e auxiliar de estoque (2).

No Eusébio, há 44 postos de trabalho em aberto. A cidade oferta 15 oportunidades a PcDs. Há vagas de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadoria (10); motorista de caminhão (6); repositor em supermercados (3); atendente balconista (1). Para PcDs: atendente de telemarketing (10); e auxiliar de linha de produção (5).

Limoeiro do Norte está com 53 oportunidades, sete para PcDs. Entre as vagas de emprego: nutricionista (3); vendedor de serviços (4); vendedor pracista (26).

Já em Quixadá, há 24 postos de trabalho. No município, há oportunidades para vendedor porta a porta (3); cozinheiro geral (2); nutricionista (2) e auxiliar administrativo (1).

Outro local que se destaca nesta quinta-feira é Sobral, que está com 21 oportunidades, duas para PcDs. Entre os cargos ofertados estão vendedor porta a porta (4); cozinheiro de restaurante (2); operador de máquinas fixas (2) e supervisor de vendas comercial.

Iguatu tem 10 vagas de emprego. Integram a lista das oportunidades mecânico de motocicletas (2); soldador (2); vendedor interno (2); camareira de hotel (1); lavadeiro (1).

Já em Itaitinga, há sete oportunidades: educador social (3); pedreiro (2); auxiliar de faturamento (1); operador de retro-escavadeira (1); e vendedor interno (1).

Tianguá tem seis oportunidades para esta quinta-feira: cobrador externo (1) e tecnólogo em alimentos (1).

Em Horizonte, também há onze postos de trabalho em aberto: costureira de máquina reta (2); analista de programação e controle de produção (1); cortador de roupas (1); e serralheiro industrial (1).

Paracuru está com três vagas de emprego para garçom abertas.

Serviço

Informações sobre as oportunidades não são dadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Dessa forma, é aconselhável que os candidatos cheguem bem cedo a uma das unidades do órgão, que funcionam das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira.