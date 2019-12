Sine/IDT oferta 670 vagas esta semana em todo o Estado

O Sine/IDT está ofertando 670 vagas de emprego esta semana. As vagas relacionadas a vendas continuam em alta, mas os cargas para setores administrativos voltam a crescer.

Entre vendedor, assitente de vendas, consultor de vendas e supervisor de vendas, o órgão tem 122 vagas disponíveis. Além desses, ainda há oportunidades ara promotor e operador de vendas.

Já no segmento administrativo, destacam-se os cargos de assitente administrativo, com 10 vagas, assistente de logística e transporte (10 vagas), auxiliar operacional de logística (10 vagas) e gerente comercial (5 vagas).

A Capital cearense concentra a maior parte das chances desta semana: 274 do total. Outros municípios que também se destacaram são Quixadá (53 vagas), Pecém (46 vagas), Sobral (41 vagas) e Limoeiro do Norte (26 vagas).

O Sine/IDT também encaminha Pessoas com Deficiência (PCD) para oportunidades de trabalho. Esta semana, são 92 vagas em aberto.

O gerente do Sine no Centro, Jidlafe Rodrigues, detalha as possibilidades que os interessados possuem para se candidatar. "Você deve procurar uma das unidades munidos de carteira de trabalho, seja no papel ou mesmo a carteira digital, para ser atendido. Você também pode fazer o agendamento através do site, onde você pode marcar o dia e a hora que deseja ser atendido em qualquer uma das 18 unidades do Sine no Estado", esclarece.