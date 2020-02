Sine de Caucaia oferta 80 vagas de emprego nesta segunda-feira (10)

O Sine Municipal de Caucaia oferece 80 vagas de emprego em 14 setores distintos nesta segunda-feira (10). Doze dessas oportunidades são destinas para pessoas com deficiência em quatro áreas diferentes.

Entre as vagas, 35 delas estão ofertadas para a função de garçom. As empresas que realizam parceira com o Sine exigem que o candidato tenha experiência, com a necessidade de comprovação em alguns casos.

Não serão aceitas candidaturas realizadas por e-mail, apenas de forma presencial. Os interessados devem se dirigir à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho.



Confira as oportunidades:

Garçom: 35 vagas

Recepcionista atendente: 15 vagas

Jardineiro: 7 vagas

Vendedor pracista: 5 vagas

Cobrador de transporte coletivo: 5 vagas, todas para pessoas com deficiência

Auxiliar de limpeza: 4 vagas, todas para pessoas com deficiência

Ajudante de obras: 2 vagas, ambas para pessoas com deficiência

Auxiliar administrativo: 1 vaga, para pessoa com deficiência

Açougueiro: 1 vaga

Gerente de loja de supermercado: 1 vaga

Motorista de caminhão: 1 vaga

Operador de guindaste móvel: 1 vaga

Padeiro: 1 vaga

Técnico em segurança do trabalho: 1 vaga

Serviço

Local: rua Coronel João Licínio, nº 517, no Centro

Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 14 horas

Contato: (85) 3342.0706