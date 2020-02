Sine de Caucaia oferece 123 vagas de emprego nesta quinta (6)

O Sine Municipal de Caucaia oferece nesta quinta-feira (6) 123 vagas de emprego em empresas parceiras. Treze delas são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. As oportunidades são para vendedor pracista, representante comercial autônomo e auxiliar de cozinha - cada uma com 20 oportunidades.

As empresas exigem experiência para todas as vagas. Em alguns casos, no entanto, não há a necessidade de comprovação.

O Sine informa que os interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. Os candidatos devem apresentar CPF/RG e Carteira de Trabalho.

Serviço

Sine Municipal - Rua Coronel João Licínio, nº 517, Centro

Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 14 horas

Mais informações no (85) 3342-0706

Confira a lista completa de vagas:

Vendedor pracista: 20 vagas

Representante comercial autônomo: 20 vagas

Auxiliar de cozinha: 20 vagas

Garçom: 15 vagas

Recepcionista atendente: 15 vagas

Jardineiro: 7 vagas

Auxiliar de limpeza: 6 vagas, todas para pessoas com deficiência

Cobrador de transporte coletivo: 5 vagas, todas para pessoas com deficiência

Consultor de vendas: 3 vagas

Auxiliar administrativo: 1 vaga, para pessoa com deficiência

Açougueiro: 1 vaga

Carpinteiro: 1 vaga, para pessoa com deficiência

Cozinheiro geral: 1 vaga, para pessoa com deficiência

Gerente de loja de supermercado: 1 vaga

Motorista carreteiro: 1 vaga

Oficial de serviços gerais: 1 vaga

Padeiro: 1 vaga

Pedreiro: 1 vaga, para pessoa com deficiência

Sinaleiro (guindastes e equipamentos similares): 1 vaga

Servente de obras: 1 vaga, para pessoa com deficiência

Técnico em borracha: 1 vaga