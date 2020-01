Silver Whisper: passageiros desembolsarão 7 mil euros

O Terminal Marítimo de Passageiros recebe, nesta quinta-feira (16), o cruzeiro Silver Whisper. A bordo estarão 330 turistas, que devem conhecer a região e gastar aproximadamente 7.171 euros.

De acordo com a Companhia Docas, eles deverão conhecer a Praia do Futuro, Cumbuco, Beach Park, Beira Mar, Centro de Turismo, Catedral de Fortaleza e Theatro José de Alencar. Haverá dois embarques de passageiros e quatro desembarques, além de um tripulante embarcando e 288 já no navio.

Além da capital, primeiro ponto de parada no país, o Silver Whisper fará apenas mais dois portos: Salvador e Rio de Janeiro. A desatracação está prevista para às 17h. Conforme uma pesquisa da Secretaria de Turismo de Fortaleza, já passaram por aqui, nos últimos três navios de cruzeiros, 3.057 turistas.