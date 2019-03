Shoppings realizam promoções para o pós-Carnaval; descontos vão até 70%

No retorno após a folia do Carnaval, o consumidor terá a oportunidade de adquirir produtos com descontos de até 70% nesta quarta-feira de Cinzas (6). O RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy realizam a primeira edição da Quarta Elétrica em Fortaleza nos segmentos de eletrodomésticos, eletrônicos, vestuário e calçados.

Em ações desse porte, a elevação média de fluxo de clientes e de vendas nos shoppings é de 10%, segundo o RioMar

Já o Shopping Eusébio está reservando as promoções para este fim de semana. De sexta (8/3) a domingo (10/3) acontece a Mega Ação, com descontos de até 70%.

Mais de 80% das 50 lojas abertas irão participar dessa terceira edição de ofertas. A campanha, que acontece desde janeiro deste ano, agora está garantida no calendário do shopping, iniciando sempre na primeira sexta-feira do mês.

A Mega Ação aumenta em 40% a movimentação no espaço, rendendo alta de cerca de 30% nas vendas das lojas integrantes.

Quem perder esses descontos, outras lojas, principalmente as grandes varejistas, estão preparando suas campanhas para antecipar as ofertas do Dia Mundial do Consumidor, celebrado no dia 15 de março. É o caso da Etna, a qual iniciou uma contagem regressiva para anunciar os seus descontos.