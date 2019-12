Shoppings ganham 16 novas lojas em 2020; veja lista

Pelo menos 16 novas lojas devem ser inauguradas nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy ano que vem. No primeiro, devem ser abertos: Ice Bar; Bellucci/Morosi; Turatti; Vivara Life; Óticas Carol; Zion; Guinot; Botocenter; Barneys; e Farmácia Evidence. Já no segundo, Unimed; Claro; Chica FuLô; Óticas Carol; Casa do Celular; e Clinica Sim serão inauguradas em 2020.

De acordo com o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, em relação a 2018, a movimentação do RioMar Fortaleza cresceu 11%, e as vendas, 13%. Ele considera os números expressivos, uma vez que, avalia, os concorrentes subiram entre 4% e 6% quantos aos produtos e ou serviços vendidos em igual período.

Chegamos só há cinco anos, mas pensando no futuro. O resultado é fruto de muito trabalho de um shopping gigantesco, que tem competição acirrada. Temos que levar em consideração que abrimos várias operações em 2019. Foram abertas 25 unidades e fechadas outras 10", diz.

Paes Mendonça destaca que foram projetadas duas etapas para o RioMar Kennedy, construídas ao mesmo tempo, no intuito de facilitar a vida dos lojistas e clientes, evitando transtornos com obras futuras. Entretanto, pela situação econômica viviva na época da inauguração, o número de lojas abertas foi menor que o planejado. O objetivo do grupo é que, em 2020, a vacância - que atualmente é de 15% - diminua. Assim, abrirão a segunda fase, que tem quase 20 mil m².