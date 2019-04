Shoppings da Capital promovem eventos para aquecer vendas em abril

Com intuito de aquecer as vendas do varejo e atacado de moda, shoppings de Fortaleza promovem eventos no mês de abril para atrair a atenção do público. O Estilinho Iguatemi e o Festival da Moda de Fortaleza (FMF) pretendem aumentar o volume de negócios na Capital.

O shopping Iguatemi realiza a quarta edição do Estilinho Iguatemi, que contará com a participação de 16 lojas, em que cada marca desfilará 60 looks, além de lançar novas coleções. A ação acontecerá nos próximos finais de semana, tendo início neste sábado (6) até o próximo domingo (14).

O superintendente do shopping, Wellington Oliveira conta que o evento já está no calendário fixo do empreendimento. “Já estamos no quarto ano do evento e a quantidade de lojas que querem participar só aumenta, antes era só um fim de semana e agora já são dois”, afirma.

Além de agregar vendas para as lojas, o evento também proporciona uma grande movimentação em todo o shopping, pois os participantes não desfrutarão apenas do evento, mas também de outros espaços como as praças de alimentação, relatou Wellington.

De acordo com a organização do empreendimento, a expectativa é registrar um aumento de até 12% nas vendas, além de um acréscimo de 10% no número de visitantes.

FMF

Em sua 39ª edição, o Festival da Moda de Fortaleza (FMF) reunirá lojistas, compradores, revendedores e corretores de moda do interior cearense e de outros estados. O evento acontecerá no Maraponga Mart Moda entre os dias 22 e 24 de abril.

A expectativa é que o evento aumente entre 50% e 94% a movimentação de outros pólos fora do mall, além de fomentar a economia do setor na Capital.

Serviço

Iguatemi

Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 13h às 21h

Endereço: Avenida Washington Soares, 85

Maraponga Mart Moda

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h e sábado das 9h às 13h

Endereço: Rua Francisco Glicério,290- Maraponga