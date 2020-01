Shoppings da Capital oferecem descontos de até 70% para aquecer vendas no início do ano

Com o intuito de movimentar as vendas no começo do ano, shopping de Fortaleza anunciaram promoções e descontos de até 70% em produtos. Para atrair consumidores, centros comerciais apostam em digitais influencers para promover campanhas e em sorteios de apartamentos e veículos.

Iguatemi

No Iguatemi Fortaleza, durante os dias 2 a 5 de janeiro, o shopping decidiu investir em produtos com “etiqueta amarela” para anunciar os descontos no itens.

Segundo Wellington Oliveira, superintendente do Shopping Iguatemi Fortaleza, a expectativa é de um crescimento de 20% em fluxo e vendas para este período.

“O objetivo da liquidação Etiqueta Amarela é proporcionar oportunidade aos consumidores de encontrar diversos produtos com descontos e opções de pagamento atrativas, além de aumentar o fluxo de visitação e de vendas em ações que se diferem das datas tradicionais do varejo”, comenta.

Parangaba

Já no Shopping Parangaba, por sua vez, dos das 15 a 31 de janeiro, a campanha “Liquida Geral” chega com descontos de 70% e ofertas em diversos segmentos.

A ação contará com a participação das digitais influencers: Cris Moreira e Mariana Rosas, que irão compartilhar várias dicas de looks e ofertas em suas redes sociais e nos perfis do shopping. Lojas de roupas, calçados, acessórios, perfumaria e outras estão participando da promoção

RioMar

O shopping também seguiu o ritmo do mercado. Nos dias 03 a 05 de janeiro deste ano, será momento de garantir descontos de até 70% no “Mega Saldão de Ano Novo” dos centros comericiais RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Os consumidores encontram ofertas em lojas de todos os segmentos. Para conferir os produtos em oferta, basta acessar as redes sociais dos shoppings. Além das ofertas, os consumidores poderão participar dos sorteios de um apartamento de alto padrão e de dois carros 0km de câmbio automático.

O RioMar Fortaleza sorteará um (1) apartamento BSPAR de alto padrão, no bairro Dunas, já no RioMar Kennedy serão até duas chances de levar para casa dois (2) carros Toyota, modelo Yaris, câmbio automático. Para participar das promoções, a cada R$ 100,00 em compras, o consumidor deve troca por um (1) cupom para concorrer ao sorteio.

As notas de compras no RioMar Fortaleza só podem ser trocadas nesse shopping, assim como as compras feitas no RioMar Kennedy que valem cupons no próprio shopping. As campanhas vão até o dia 05 de janeiro, no RioMar Kennedy, e 20 de janeiro, no RioMar Fortaleza, com sorteios nos dias 06 e 21 de janeiro, respectivamente. Os regulamentos completos das promoções estão disponíveis no site dos centros de compras.

Outlet

O Outlet Premium Fortaleza anunciou que vai oferecer descontos de até 80% em mais de 100 marcas nacionais e internacionais presentes no empreendimento.