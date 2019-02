Shoppings da Ancar no Ceará crescem 11% e empresa mira em supermercado para North Jóquei

Com crescimento de 11% no fluxo de clientes e de 9% nas vendas nos quatro empreendimentos da Capital cearense e região metropolitana em 2018 (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping), a administradora de shopping centers Ancar Ivanhoe segue prospectando novas operações para Fortaleza. De acordo com o superintendente regional, Carlos de Julio, está na mira da empresa a chegada de um supermercado ao North Shopping Jóquei.

Além disso, também está sendo prospectado um empreendimento na área da educação para o North Shopping Maracanaú, segundo Carlos de Julio. Os planos de trazer operações que diversifiquem ainda mais o mix dos empreendimentos da Ancar na Capital em 2019 caminham lado a lado com a proposta da empresa de proporcionar ao consumidor uma experiência mais completa dentro de cada shopping.

"Assim como no ano passado, a gente vem trabalhando a experiência do consumidor. É algo fundamental para a continuidade dos nossos negócios, porque as lojas e o shopping deixaram de ser apenas espaços para a venda de produtos. A gente tem conversado cada vez mais com nossos lojistas e parceiros sobre a criação desse ambiente novo de bem estar", detalha Carlos de Julio.

A ideia é fazer com que o consumidor veja ainda mais nesses empreendimentos um local de lazer. Por isso, atividades como palestras, shows, peças de teatro e outros eventos vem sendo cada vez mais exploradas pela empresa. "A gente já trabalha ao longo do ano uma programação voltada para o entretenimento e lazer da família. Precisamos trazer o consumidor para que ele viva o nosso ambiente de forma mais intensa", explica o superintendente regional da Ancar Ivanhoe.

Fortaleza é vista pela empresa como uma das mais importantes praças do País. Fora do eixo Rio-São Paulo, é a primeira localidade em número de empreendimentos.

Além do Ceará, a Ancar Ivanhoe atua no Nordeste com um empreendimento em Natal (Natal Shopping), no Rio Grande do Norte. A Região concentra 20% dos empreendimentos da Ancar nos quais não há sociedade (a empresa é a única proprietária) no País. Em Fortaleza, dos quatro empreendimentos, três são propriedade da Ancar. A administradora de shopping centers conta com 24 empreendimentos em seu portfólio pelo País.

"Toda a estratégia da Ancar Ivanhoe passa por Fortaleza. Nada é decidido na empresa sem que seja avaliado se isso vai ser importante para essa nossa praça", destaca o superintendente regional da Ancar Ivanhoe.

Tendências do varejo

A experiência de compra foi um dos tópicos abordados durante a apresentação de tendências do varejo para lojistas de shoppings da rede em Fortaleza. A Capital cearense foi uma das cinco cidades do País que recebeu o evento de compartilhamento de conhecimentos adquiridos pelos superintendentes da rede durante a última edição da National Retail Federation (NRF), maior feira de varejo do mundo.

Para a sócia da Ancar Ivanhoe, Mariana Carvalho, a relação que os brasileiros têm com esses centros de compras se diferencia do resto do mundo. "O shopping entrou na vida do brasileiro e se tornou um lugar no qual ele celebra conquistas, resolve problemas. Nos EUA o shopping é muito mais um local apenas de compras e menos de convivência", diz.