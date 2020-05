Shoppings cancelam drive-thru após isolamento social mais rígido

Com o endurecimento das regras do isolamento social a partir desta sexta-feira (08), os shoppings da Capital que haviam adotado o sistema de drive-thru para manter parcialmente as vendas estão revendo a modalidade.

Os shoppings RioMar - Fortaleza e Kennedy - e da rede Ancar Ivanhoe - Via Sul, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e North Shopping Maracanaú - irão cancelar a ação de Dia das Mães para seguir as novas orientações do governo.

"Os empreendimentos esclarecem ainda que seguem acompanhando junto a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) e aos órgãos de saúde aos desdobramentos da doença e reitera que vem intensificando as campanhas de conscientização, treinamentos com as equipes e práticas de limpeza", informa nota do grupo Ancar Ivanhoe.

O RioMar informa que apenas as operações de serviços essenciais ou com funcionamento autorizado seguem com atendimento, todas seguindo a obrigatoriedade do uso de máscara pelos funcionários e clientes, além de distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. As lojas com serviço de delivery dos dois shoppings podem continuar operando por meio das vendas online.

Também afetado pela decisão, o Iguatemi Fortaleza pontua, também em nota, que está ciente da prorrogação do isolamento social por mais 15 dias, bem como da ampliação das medidas de isolamento social.

"A administração do shopping está estudando e avaliando todos os termos do decreto para ter uma posição a respeito da continuidade ou não da ação de drive-thru do Dia das Mães, que segue funcionando a princípio até esta quinta-feira, dia 7 de maio, das 12 horas às 18 horas", ressalta.

Procurado, o shopping Del Paseo, que também estava se preparando para o Dia das Mães com o sistema drive-thru, não respondeu até esta publicação.