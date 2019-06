Shoppings apostam em show romântico e até casamento nas Maldivas para aquecer vendas

As compras para o Dia dos Namorados podem ser uma oportunidade para quem quer fazer uma viagem romântica. Com o objetivo de aquecer o consumo no período que antecede a data, shoppings de Fortaleza apostam em ações promocionais - a maioria delas tem como premiação passagens e hospedagem para destinos turísticos e paradisíacos. Há também campanhas com foco na história de amor dos namorados. Os empreendimentos esperam, com as campanhas, incremento de até 20% nas vendas.

Em 2019, o Iguatemi escolheu selecionar 37 histórias de amor para divulgar em outdoors e outras plataformas. O número também é uma alusão aos 37 anos de história do empreendimento. A campanha já acabou, mas as histórias serão divulgadas em breve.

Já o Grand Shopping promove um tributo à banda Roupa Nova para celebrar a data. O evento será realizado na praça de alimentação do empreendimento, às 19 horas.

O shopping Parangaba, por exemplo, realiza a campanha “O Amor está em Jeri”, com o sorteio de três pacotes com tudo incluso para um fim de semana em Jericoacoara. A cada R$ 150 em compras, o consumidor poderá adquirir cupons para participar da promoção. Os ganhadores, além da viagem, receberão um voucher de R$1.500 para utilizar durante o passeio. A promoção segue até o próximo dia 16.

Os empreendimentos da rede Ancar Ivanhoe, North Shopping Fortaleza, Jóquei e Maracanaú e o Shopping Via Sul promovem a promoção “Embarque no Amor”, que sorteará sete viagens pelo Brasil. A cada R$ 200 em compras, o cliente pode resgatar um cupom para concorrer às viagens.

O destino poderá ser escolhido pelo premiado. A campanha ocorre desde o último dia 29 de maio a 12 de junho. A expectativa dos shoppings é um incremento de 10% nas vendas é 16% no fluxo.

O shopping Benfica vai escolher uma história vivenciada no shopping para virar canção. Para os casais que optarem comprar os presentes no estabelecimento, cada R$ 250 em compras valerá um cupom para participar da promoção “Conectando Gerações” que sorteará quatro iPhones. Amanhã (12), o estabelecimento prepara surpresas como meia-entrada no cinema para os namorados, cabine fotográfica, além da distribuição de brindes.

Com uma expectativa de crescimento de 20% no fluxo de pessoas e de vendas, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy também apostam em campanhas de viagens para estimular o consumo no período. A cada R$ 100 de compra, o consumidor pode trocar por um cupom e concorrer.

A proposta do RioMar Fortaleza é proporcionar aos namorados uma cerimônia de casamento nas Ilhas Maldivas. O sorteio acontecerá no próximo dia 17 de junho. Já o RioMar Kennedy promove a campanha “Amor em Portugal”, que sorteará um pacote para o par. O sorteio será no dia 13 de junho.