Shopping Iguatemi investe quase R$ 5 milhões em modernização; veja antes e depois

Para colocar em prática a ideia de valorização da cultura local, por meio do trabalho dos artesãos, o Shopping Iguatemi Fortaleza está promovendo uma revitalização arquitetônica e paisagística das praças da 1ª etapa. A primeira delas será entregue na noite desta quarta-feira (25). O grupo investiu quase R$ 5 milhões no projeto, que traz o conceito de praça ao ar livre.

De palmeiras a espécies de menor porte, o verde tem presença marcante no novo espaço. O paisagismo, no entanto, muda para diversas temáticas, como a primavera. O projeto contemplou, além da especificação, composição e vegetação, o acompanhamento agronômico, que foi produzido pelo Sítio Arvoredo, que fica em Pacoti, no Ceará.

Para atrair os visitantes e oferecer mais comodidade aos visitantes, foram confeccionados 26 puffs de crochê em cores e tamanhos variados de acordo com o projeto arquitetônico e paisagístico pela Associação Artfio, que reúne 36 mulheres empreendedoras do município cearense de São Gonçalo do Amarante.

A requalificação arquitetônica e paisagística das praças da primeira etapa do Shopping Iguatemi Fortaleza é projeto da arquiteta e urbanista Micheline Brito e do engenheiro agrônomo Marco Aurélio Duarte, em parceria com a empresa Up Green.

Veja como era o espaço antes da revitalização: